Live zum Attentat: Wie profitiert Trump?

Nach dem Attentat auf Trump

Einen Tag nach dem Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump geht der Wahlkampf in den USA in eine neue Phase. Sowohl Republikaner als auch Demokraten fordern Einheit und sprechen sich gegen eine fortschreitende gesellschaftliche Spaltung aus.

So kündigte Donald Trump an, seinen scharfen Ton zu mäßigen. Auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee habe er ursprünglich vorgehabt, eine angriffslustige Rede zu halten, die die Regierung massiv kritisiert. Diese Pläne habe es jetzt aber verworfen. Das sagte Trump der Boulevardzeitung "New York Post". Sein Ziel sei es, das Land zu einen. Trump soll in dieser Woche offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ernannt werden.