Kriegsende "in 24 Stunden": Was ist Trumps Ukraine-Plan?

Donald Trump verspricht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in 24 Stunden beenden zu können.

"Wenn ich Präsident wäre, würde ich den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden" - das verkündet der frühere US-Präsident Donald Trump bereits seit Monaten. "Dieser Deal wäre einfach", sagte Trump beispielsweise in einem Interview mit der britischen "Times" . "Es hat viel zu tun mit Geld, es hat viel zu tun mit Militärhilfe, die wir liefern".

04.04.2024 | 1:01 min