Vorrücken russischer Truppen und Drohnenangriff der Ukraine

Am 2. April führte die Ukraine den bisher weitreichendsten Drohnenangriff gegen Russland durch. Ukrainische Drohnen trafen zwei Industrieanlagen in der russischen Region Tatarstan, mehr als 1.100 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Eines der Ziele war die Ölraffinerie in Nischnekamsk, das andere der Industriestandort Alabuga, wo Russland die berüchtigten, in iranischer Lizenz hergestellten Shaheed/Geran-Drohnen produziert.