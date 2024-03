"Das ist unser Land": Wie Moskau das Baltikum bedroht

Im neuesten jährlichen US-Geheimdienstbericht des Office of the Director of National Intelligence (ODNI) heißt es: Russland wolle derzeit "mit ziemlicher Sicherheit keinen direkten militärischen Konflikt mit US- und Nato-Streitkräften"´. Moskaus Streitkräfte würden Jahre brauchen, um sich von den umfangreichen Verlusten an Ausrüstung und Personal während des Ukraine-Kriegs zu erholen, schreiben die Autoren. Ähnlich sieht es Gerhard Mangott, Russland-Experte der Universität Innsbruck: