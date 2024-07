Nach Attacke auf Trump: Amerika stehen düstere Zeiten bevor

Der Vorfall hatte sich ereignet, als Trump auf der Bühne gerade mit seiner Rede begonnen hatte. Quelle: AP

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Wahlkampfauftritt von Trump fallen Schüsse. Der Ex-Präsident wird von Secret-Service-Agenten in Sicherheit gebracht.

Trump lässt über sein Team mitteilen, es gehe ihm gut.

Der mutmaßliche Schütze sowie ein Zuschauer wurden getötet, zwei Menschen sind schwerverletzt.

US-Präsident Biden verurteilt den Angriff aufs Schärfste.

Als wären die Schüsse, die Verletzung von Donald Trump , und der Tod einer Teilnehmerin der Kundgebung nicht schon schlimm genug. Da beschreibt ein Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten in einem BBC-Interview, was er und seine Freunde erlebt hatten, als sie außerhalb des Veranstaltungsgeländes der Rede zuhörten. Demnach robbte sich ein Mann auf dem leicht schrägen Dach eines benachbarten Hauses bis zur Firstkante, er hatte ein Gewehr.

Die Passanten machten die Polizei auf ihn aufmerksam. Aber die Sicherheitskräfte, so der Augenzeuge, konnten den Schützen offenbar nicht sehen, da er unterhalb der Kante lag, bis er das Feuer eröffnete. Sekunden nach seinen Schüssen wurde er vom Secret Service getötet.

US-Wahlkampf: Anschlagsversuch könnte dramatische Auswirkungen haben

Was nach Schlamperei bei den Sicherheitsmaßnahmen und Achtlosigkeit der Polizei aussieht, befeuert sicher die Verschwörungserzählungen in den Sozialen Netzwerken. Das ist brandgefährlich. Der Anschlagsversuch auf Trump könnte dramatische Auswirkungen auf den Wahlkampf haben.

Seit Monaten stellt sich der Präsidentschaftskandidat als Opfer politischer Verfolgung da. Viele seiner Anhänger sind davon überzeugt, dass das stimmt. Jetzt könnten sie Trumps politischen Gegnern die Schuld geben, und einige von ihnen wären sicher bereit, auch selbst zur Gewalt zu greifen.

Biden: Kein Platz in Amerika für diese Art von Gewalt

Der Secret Service und die Bundespolizei FBI stehen unter massivem Druck, die Abläufe und Hintergründe dieses Anschlagsversuchs möglichst schnell, gründlich und transparent aufzuklären. Und es kommt entscheidend darauf an, wie Donald Trump und Joe Biden reagieren, ob sie alles tun, um die Gemüter zu beruhigen.

Bei seinem ersten Statement traf der Präsident den richtigen Ton: "Es gibt keinen Platz in Amerika für diese Art von Gewalt. Das ist krank. Wir müssen dieses Land einen. Wir dürfen so etwas nicht zulassen. Wir dürfen so nicht sein." Und dann fügte Biden noch hinzu: "Jeder, jeder muss das verurteilen, jeder."

Anschlag dient dazu, Stimmen im Wahlkampf weiter anzuheizen

Die Emotionalität von Trumps erster Erklärung – verbreitet über Social Media – ist nachvollziehbar: "Es ist unglaublich, dass so eine Tat in unserem Land geschehen kann." Aber dann verbreitet sein Sohn Donald Trump Jr. fast zeitgleich, sein Vater werde niemals den Kampf aufgeben, um Amerika zu retten, "egal was die radikale Linke ihm entgegenschleudert".

Das Urteil ist gefällt, der Anschlag dient dazu, die Stimmen im Wahlkampf weiter anzuheizen. Trumps blutüberströmtes Ohr, seine hochgereckte Faust, als seine Personenschützer ihn von der Bühne begleiten, könnten im kollektiven Bewusstsein Amerikas eingehen als Auftaktsignal für weitere Gewalt. Den Vereinigten Staaten stehen düstere Zeiten bevor.

Acht Prozent halten Gewalt für gerechtfertigt bei politischer Auseinandersetzung

All das hat sich lange angekündigt. In qualitativen Studien ist belegt, dass etwa acht Prozent der Amerikaner Gewalt als Mittel in der politischen Auseinandersetzung für gerechtfertigt halten, das sind etwa 22 Millionen Menschen, unter ihnen nicht nur Rechtsextremisten und Regierungsfeinde, sondern auch gewaltbereite Aktivisten aus dem linken Spektrum.

2017 eröffnete ein Linksextremist bei einem Baseballspiel von Kongressabgeordneten das Feuer, verletzte sechs Menschen, darunter einen führenden republikanischen Politiker.

Der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 forderte mehrere Todesopfer, hunderte Menschen wurden verletzt. Donald Trump hatte seine Anhänger vorher aufgestachelt: "Ihr müsst kämpfen."

Quelle: dpa Anhänger Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen.Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Trump muss sich wegen seiner Handlungen rund um die Abstimmung wegen versuchten Wahlbetrugs vor Gericht verantworten.Quelle: dpa

2022 griff ein rechter Verschwörungsanhänger den Ehemann der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi mit einem Hammer an und verletzte ihn schwer.

Bürgermiliz fordert Todesstrafe für abtrünnige Republikaner

Im Herbst 2022 waren wir zu Dreharbeiten bei einem Workshop der Oath Keepers, einer schwerbewaffneten Bürgermiliz, in Arizona. Dabei bekamen Bürger – fast ausnahmslos Trump-Anhänger – Ratschläge und Praxistipps zum Verhalten bei Naturkatastrophen und im Bürgerkrieg.

In einer Zeitung, die bei der Veranstaltung verteilt wurde, forderte die Chefredakteurin Leesa Bolden, Schnellverfahren und die Todesstrafe für abtrünnige Republikaner, die sich gegen Trump stellen.

Als ich sie fragte, ob sie das ernst meine, sagte Bolden: "Bis vor drei Jahren hätte ich noch nein gesagt, weil Töten nicht okay ist. Aber jetzt bin ich überzeugt, dass man wohl ein Exempel statuieren muss. Und wir müssen vielleicht auch Leute wie die Clintons enthaupten."

Bereitschaft zur Gewalt wird weiter wachsen

Das ist der fruchtbare Boden, auf dem nach dem Anschlag auf Trump nun die Bereitschaft zur Gewalt weiter wachsen wird. Bisher hat er selbst immer wieder Öl ins Feuer gegossen, politische Gegner und Journalisten als "Feinde des Volkes" beschimpft, Zuwanderer als "Tiere" bezeichnet, in den letzten Wochen immer wieder von "Rache" und "Vergeltung" gesprochen.

Aber es sind beide Seiten, die in diesem Wahlkampf den Konkurrenten als größtmögliche Bedrohung darstellen. Bisher war das nur unanständig und schmutzig, jetzt könnte es Amerika in einen Abgrund stürzen, so lange nicht beide Kandidaten – also auch Trump – Gewalt in jeder Form ächten und zur Besonnenheit aufrufen – am besten sogar gemeinsam.