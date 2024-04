Historikerin Sarotte: Trump-Wahl wäre Katastrophe für Nato

Sehen Sie hier das Interview mit Historikerin Sarotte in voller Länge. 05.04.2024 | 5:57 min

Die Nato feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Doch die Zukunft der Allianz sei ungewiss, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Und platziert deshalb diese Botschaft: "Auch die USA brauchen Europa, durch die Nato haben die USA so viele Verbündete wie keine andere Supermacht".

Was würde sich ändern mit einer Wiederwahl Donald Trumps im November und wo steht die Nato? Darauf hat die US-Historikerin Prof. Mary Elise Sarotte Antworten.

Sehen Sie das Interview mit Sarotte oben in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

Im Interview mit dem ZDF heute journal update stellt Sarotte fest, dass ...

... eine Wiederwahl Trumps eine Katastrophe wäre

"Eine Wiederwahl Trumps wäre meines Erachtens eine Katastrophe aus vielen Hinsichten - unter anderem für die Zukunft der Nato", sagt Sarotte. Donald Trump habe gesagt, dass er daran zweifele, dass die Nato notwendig sei. Er beschwere sich darüber, dass Nato-Länder nicht genug bezahlen.

Sarotte fürchte um die Zukunft der Nato, wenn Trump wiedergewählt wird und hofft, dass Joe Biden die Wahl im November gewinnt.

Am 75. Geburtstag erinnert die Nato in Brüssel heute vor allem an ihre Erfolge. Doch hat das Verteidigungsbündnis seine größten Kämpfe noch vor sich? Florian Neuhann berichtet. 04.04.2024 | 1:01 min

... die Nato "fitter und stärker" ist als 2022

Die Nato sei "fitter und stärker" als 2022 - mit Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine . Wenn man etwas Gutes aus dem Krieg in der Ukraine ziehen könne, dann das die transatlantische Freundschaft und Partnerschaft neues Lebens gewinne.

Leider ginge der Krieg nicht zu Ende und man müsse für die Zukunft planen, so Sarotte. "Nato-Mitgliedsstaaten liefern schon Waffen, also sind schon einigermaßen an diesem Konflikt beteiligt. Ich halte das, was Jens Stoltenberg heute bekannt gegeben hat, für sinvoll." Der Nato-Generalsekretär hatte am Donnerstag angekündigt die Waffenlieferungen zentral zu koordinieren.

Es sei tragisch, dass es zu dem Krieg in Europa gekommen sei. "Aber wir haben ihn und wir haben Kriegszeit, es ist nicht mehr Friedenszeit und man muss dafür richtig planen können."

Vor fast 70 Jahren trat Deutschland der Nato bei. Seine Verteidigungsstärke ist seither ein kritisches Thema. Entspricht Deutschlands militärische Rolle seiner Position im Bündnis? 04.04.2024 | 2:43 min

... ein Ende des Krieges nicht in Sicht sei

Ein Ende des Ukraine-Kriegs sei nicht in Sicht. Sarotte wünsche sich für die Ukraine einen Sieg und die Grenzen von 1991. Allerdings sei das sehr unrealistisch, solange Washington Wafffenlieferungen blockiere, so die Historikerin.

Eine mögliche Lösung wäre: Die Ukraine wird wie die Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts. Prof. Mary Elise Sarotte, Historikerin an der Johns Hopkins Universität

"Das heißt: leider geteilt, wirtschaftlich stark, wird ein Nato-Mitglied und kann dann später eines Tages auf bessere Tage hoffen", stellt Historikerin Sarotte fest.

"Ich möchte meine Hochachtung für den Mut der Ukraine aussprechen, was sie erlebt haben, die Gräueltaten in Butscha usw., ist wirklich kaum zu fassen", sagt Sarotte. "Ich hoffe, dass sie in die Nato kommen."

Das Interview führte ZDF-Moderatorin Nazan Gökdemir.