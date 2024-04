Waffenhilfe für Ukraine: Nato kratzt an roter Linie

Nato kratzt an roter Linie

Die Nato-Außenminister kommen zu einem Treffen in Brüssel zusammen - im Mittelpunkt steht vor allem die Unterstützung der Ukraine. 03.04.2024 | 1:30 min

Zwei Jahre lang war die Rollenverteilung in diesem Krieg eigentlich klar: Mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine wollte die Nato als Organisation nichts zu tun haben. Militärhilfe kam von einzelnen Mitgliedstaaten - koordiniert wurde das abseits der Nato im so genannten Ramstein-Format unter Führung der USA . Die feine Trennlinie hatte einen klaren Zweck: dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keinen Vorwand zu liefern, die Nato selbst als Kriegspartei wahrzunehmen.

Putin ließ sich von dieser feinen Linie jedoch schon lange nicht beirren. Jetzt will auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Rollenverteilung aufbrechen. Künftig, so sein Vorschlag, soll die Nato die Koordinierung der Waffenhilfe übernehmen. An diesem Mittwoch beraten die Nato-Außenminister auf ihrer Frühjahrstagung erstmals über Stoltenbergs Idee einer "Nato-Mission Ukraine".

Auch wenn sich die Nato "geschlossen und einig" präsentiere, gehe ein "tiefer Riss durch die Allianz", so ZDF-Korrespondent Florian Neuhann. 03.04.2024 | 3:22 min

100 Milliarden Euro: Frisches Geld für die Ukraine?

Angefüttert werden soll die neue Rolle der Nato, so berichten Diplomaten, auch mit einem neuen Fonds für die militärische Unterstützung der Ukraine - die Rede ist von 100 Milliarden Euro über fünf Jahre. Ob es sich dabei um frisches Geld handeln soll oder ob dafür auch bereits geplante oder geleistete Hilfen zusammenaddiert werden, blieb bis zuletzt offen.

In den Reihen der Nato-Mitgliedstaaten kam der Vorschlag, so ist aus Kreisen der Allianz zu hören, unterschiedlich an. Vor allem Deutschland hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt - aus Sorge, die Nato würde dadurch tiefer in diesen Krieg gezogen werden.

Der Beitritt Schweden und Finnlands mache die Ostsee quasi zum Binnenmeer und bringe das Bündnis damit in eine "militärstrategisch sehr starke Position", so NATO-General a. D. Ramms. 26.02.2024 | 4:49 min

Insider sprachen aber von Bewegung auch bei der deutschen Position. Ein Vorteil der neuen Nato-Rolle könnte darin bestehen, dass die Unterstützung langfristig auf sichere Beine gestellt werden könnte - auch im Hinblick auf einen möglichen Wahlerfolg von Donald Trump in den USA.

Ein Riss geht durch die Nato

Stoltenbergs Vorschlag kommt mitten in einen großen strategischen Konflikt im Herzen der Allianz. Angeführt von Frankreichs Präsident Macron drängen einige Mitgliedstaaten darauf, die Ukraine deutlich stärker zu unterstützen als bisher - und wollen dabei auch die Entsendung von Bodentruppen zumindest nicht ausschließen. Dahinter steht die Idee von "strategischer Ambiguität": Man dürfe Putin nicht alle Karten auf den Tisch legen, indem man vorab ständige rote Linien definiere.

Die NATO bereitet sich auf den Ernstfall vor, auch an der ukrainischen Grenze in Rumänien. Sie will Stärke zeigen. Genau die hängt aber von den US-Wahlen ab. 27.03.2024 | 2:39 min

Es ist eine Idee, der sich andere, angeführt vom deutschen Bundeskanzler Scholz , vehement entgegenstellen. Die Entsendung von Bodentruppen sei "die röteste aller roten Linien", heißt es dazu aus Diplomatenkreisen.

Weimarer Dreieck will Europa stärken

Der Konflikt zwischen Scholz und Macron spaltet die Nato weiterhin - worüber auch ein Gastbeitrag nicht hinwegtäuschen kann, den die Außenminister von Frankreich Polen und Deutschland pünktlich zum Außenministertreffen im Nachrichtenportal "Politico" veröffentlichen. Darin versprechen Annalena Baerbock , Stéphane Séjourné und Radoslaw Sikorski, man wolle die Unterstützung für die Ukraine "so lange wie nötig und so intensiv wie nötig" fortsetzen.

Wir müssen das gesamte industrielle Potenzial unseres Kontinents nutzen, um unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Aus dem Gastbeitrag der Außenminister

Kanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Polens Ministerpräsident Tusk demonstrieren Einigkeit beim Thema Ukraine-Hilfen. 16.03.2024 | 2:59 min

Ukraine verliert weiter an Boden

Doch während die Nato diskutiert, verliert die Ukraine weiter an Boden. Zuletzt drohte der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj im Interview mit der Washington Post gar mit einem teilweisen Rückzug seiner Truppen, sollte insbesondere aus den USA keine neue Hilfe kommen.

"Es gab in den letzten Monaten eine lange Diskussion darüber, ob ein Patt möglich ist zwischen der Ukraine und Russland - jetzt müssen wir sagen, dass der Westen und die Ukraine sich bei einem Patt glücklich schätzen könnten", sagt die Russland-Expertin Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington zu ZDFheute. "Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass Russland die Chance haben wird, im Sommer Durchbrüche zu erreichen."

