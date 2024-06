TV-Duell zu US-Wahl 2024: Wie sich Trump und Biden schlagen

Showdown in Atlanta: Erstmals seit vier Jahren treffen die politischen Gegner Joe Biden und Donald Trump aufeinander. Ihr TV-Duell gilt als Auftakt zum Wahlkampf 2024. So läuft es.

Kein Handschlag, wie erwartet. Das TV-Duell Biden vs. Trump startete kühl. Schon vor vier Jahren trafen die politischen Rivalen aufeinander. Damals bestimmten vor allem Geschrei und Unterbrechungen die Debatte.

Heute ein neuer Versuch mit strikteren Regeln - und in vertauschten Rollen. Diesmal fordert Ex-Präsident Donald Trump nämlich Amtsinhaber Joe Biden heraus.

Das erste Thema des Abends: Wirtschaft

CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash begannen die Debatte mit einer Frage zur Wirtschaft - das Topthema bei den US-Wählern. Demokrat Biden führte aus, Immobilienpreise senken zu wollen. Die Arbeitslosenzahlen konnte er bereits senken, sagte Biden.

Aber es gibt noch mehr zu tun. [...] Die Menschen der Arbeiterklasse sind immer noch in Schwierigkeiten. Joe Biden, US-Präsident

"Wir hatten mal die beste Wirtschaft aller Zeiten" während seiner Präsidentschaft, stellte Republikaner Trump fest. Alles sei verdammt gut gelaufen. "Dann kam Covid", so Trump. Heute bringe die Inflation "unser Land um", so Trump. Biden habe einen schlechten Job gemacht.

So ist die Wirtschaftslage in den USA: Eigentlich steht die Wirtschaft nicht schlecht da. Die Inflationsrate ist deutlich zurückgegangen und auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gut. Doch bei den Menschen scheint das nicht anzukommen. Viele Bürger*innen sind über die weiterhin hohen Preise im Supermarkt oder die hohen Kosten für Kredite frustriert.

Diese Regeln gelten beim TV-Duell Durch einen Münzwurf wurde entschieden, wer auf welcher Seite der Bühne steht – und wer das letzte Wort bekommt. Seit Mittwoch ist klar: Biden steht rechts, Trump bekommt das Schlusswort.

Anders als beim letzten TV-Duell 2020 gibt es kein Publikum im Studio.

Das Mikrofon des Kandidaten, der gerade nicht an der Reihe ist, wird stummgeschaltet. So soll verhindert werden, dass sich Trump und Biden gegenseitig ins Wort fallen.

Auf der Bühne sind keine Requisiten oder vorab angefertigte Notizen erlaubt. Biden und Trump bekommen lediglich einen Stift, einen Notizblock und eine Flasche Wasser.

Wärend des Duells soll es zwei Werbepausen geben. Auch in diesen dürfen die Mitarbeiter von Biden und Trump nicht mit ihnen interagieren.

Das sagen Biden und Trump zum Abtreibungsrecht

Würden Sie Abtreibungspillen verbieten? Diese Frage geht an Trump. "Der Supreme Court hat sie zugelassen und ich würde das nicht ändern", sagt Trump. Er habe Richter am Obersten Gerichtshof eingesetzt, die die Entscheidung über ein Recht auf Abtreibung vom Bund an die Bundesstaaten zurückgegeben hätten. Alle Experten hätten dies gefordert, sagt Trump.

Biden widerspricht: Es habe sich um eine furchtbare Entscheidung gehandelt. Man dürfe die Rechte von Frauen nicht den Staaten überlassen. Sollte er die Wahl und eine zweite Amtszeit gewinnen, will er zu einem zum landesweiten Recht auf Abtreibung zurückkehren.

So ist die Lage beim Urteil Roe vs. Wade: Der Supreme Court entschied 2022 nach fast 50 Jahren Streit, dass ein als Roe vs. Wade bekanntgewordenes, richtungsweisendes Urteil zur Abtreibung von 1973 ungültig sei. Zwar feierten erzkonservative Gruppen das Urteil als Sieg. Jedoch kostet es den Republikanern seitdem bei Wahlen wichtige Stimmen.

Persönliche Attacken

Biden sprach Trumps Moralvorstellungen an: "Sie hatten Sex mit einem Porno-Star, während ihre Frau schwanger war". In dem Fall geht es um eine angebliche Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Der frühere Trump-Anwalt Michael Cohen zahlte der Frau 2016 während der Präsidentschaftskampagne 130.000 Dollar, damit sie eine Affäre mit Trump nicht öffentlich machte.

Als Trump gegen Bidens Sohn Hunter Biden austeilte, wehrte sich der US-Präsident: "Mein Sohn ist weder ein Trottel noch ein Verlierer. Du bist der Trottel, du bist der Verlierer." Und später: "Die einzige Person auf dieser Bühne, die ein verurteilter Verbrecher ist, ist der Mann, den ich gerade anschaue."

Frühere Aufreger

Im Wahljahr 2020 - damals noch mitten in der Corona-Pandemie - hatte das erste von zwei Biden-Trump-Duellen vor allem wegen des vielen Geschreis der beiden Aufsehen erregt.

Außerdem kam nach dem Duell heraus, dass Trump bereits vor der Debatte positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Trump wies die Darstellung zurück.

Wie geht es nach dem TV-Duell weiter?

Ex-Präsident Trump soll Mitte Juli von seinen Republikanern erneut zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden, die Demokraten wollen Biden bei einer Versammlung im August nominieren.

Die Umfragen deuten darauf hin, dass es - wie schon 2020 - ein sehr knappes Rennen zwischen den beiden geben könnte. Ein zweites TV-Duell zwischen Biden und Trump ist für den 10. September geplant.