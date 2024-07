Attacke auf Trump: So reagiert US-Präsident Joe Biden

Mit Blick auf Trump führte Biden aus, er sei "dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht". Quelle: AFP

Nach den Schüssen auf einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden mit seinem dabei verletzten Amtsvorgänger gesprochen. "Präsident Biden hat heute Abend mit dem früheren Präsidenten Trump gesprochen", teilte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Samstag (Ortszeit) mit. Zum Inhalt des Gesprächs machte er keine Angaben.

Biden hatte das Wochenende eigentlich in seinem Strandhaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware verbringen wollen. Wegen der Schüsse auf Trump werde er aber noch in der Nacht nach Washington zurückkehren, teilte das Weiße Haus mit.

Am Sonntagmorgen (Ortszeit) wird der Präsident demnach von den Sicherheitsbehörden die neuesten Informationen über die Gewalttat in Pennsylvania erhalten.

Biden verurteilt Angriff auf das Schärfste

Biden verurteilte den Angriff auf Trump scharf. "Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. "Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die auf der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten." Diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz.

Noch am Abend trat Biden in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware, wo sich der Demokrat am Wochenende aufhielt, vor die Kameras und sagte: "Es gibt keinen Platz in Amerika für diese Art von Gewalt. Das ist krank."

Wir müssen dieses Land einen. Wir dürfen so etwas nicht zulassen. Wir dürfen so nicht sein. Joe Biden, US-Präsident

Biden-Team stoppt Wahlwerbespots nach Trump-Attacke

Das Wahlkampfteam von Biden beraumte umgehend eine Planänderung an. Die gesamte ausgehende Kommunikation werde unterbrochen, berichteten unter anderem der Sender CNN und die "Washington Post" unter Berufung auf Quellen aus dem Wahlkampfteam.

Man arbeite außerdem daran, die Ausstrahlung von Wahlwerbespots "so schnell wie möglich" zu stoppen.

Zwei Personen sterben nach Schüssen

Bei der Attacke auf einer Wahlkampfveranstaltung von Trump im Bundesstaat Pennsylvania wurde nach Angaben des zuständigen Bezirksstaatsanwalts ein Zuschauer getötet und eine weitere Person schwer verletzt.

Der mutmaßliche Schütze wurde demnach ebenfalls getötet. Trump selbst wurde nach eigenen Angaben durch einen Schuss am Ohr verletzt.