US-Wahl 2024: Joe Biden hält nach Verzicht Rede an Nation

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat nach parteiinternem Druck seinen Verzicht auf die Kandidatur für die Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 erklärt. Nun spricht er in der Nacht auf Donnerstag ab 2 Uhr (20 Uhr Ortszeit) in einer Rede an die Nation über die Gründe für seine Entscheidung

Was führte zu Bidens Verzicht auf die Kandidatur?

Mit viel Rückenwind startet Kamala Harris in ihren Präsidentschaftswahlkampf. Bei einer Rede in Wisconsin warnt sie die USA vor ihrem Mitbewerber Donald Trump. Mehr im Liveblog.

Welche Rolle spielten nachlassende Wahlkampfspenden?

Der Druck erhöhte sich womöglich auch wegen der nachlassenden finanziellen Unterstützung für Biden. So pausierte unter anderem der Großspender Michael Moritz seine Spenden an die Demokraten und sagte in der New York Times: "Traurigerweise hat Präsident Biden die Wahl: Eitelkeit oder Tugend."