Trump-Amtseinführung: Musk irritiert mit fragwürdiger Geste

Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump mit einer fragwürdigen Geste sowohl in US-Medien als auch im Netz für Irritationen und Spekulationen gesorgt.

Musk war einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen von Trump in der Washingtoner Capital-One-Arena, in die ein Teil der Amtseinführungs-Zeremonie nach offiziellen Angaben aus Kältegründen verlegt wurde.

In der sonst demokratisch dominierten Hauptstadt feierten Trump-Unterstützer weiter, so USA-Korrespondent David Sauer. Es seien viele rote MAGA-Hüte zu sehen.

Musk: "Mein Herz fliegt Euch zu"

Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an seine Brust - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben raus. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. "Mein Herz fliegt Euch zu", sagte er danach.