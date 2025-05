Papst Leo XIV.: So reagieren die USA auf die Wahl im Vatikan

Er will Brücken bauen und richtet einen Appell des Friedens an die Welt. Als erster US-Amerikaner überhaupt ist Robert Francis Prevost neues Oberhaupt der Katholischen Kirche . Er wird den Namen Papst Leo XIV. tragen. Der 69-Jährige gilt als moderat, weltoffen - und nicht gerade als Trump-Freund.

Trump gratuliert Papst Leo XIV. zu dessen Wahl

Bürgermeister von Chicago: "Alles Gute [...] kommt aus Chicago"

Den Großteil seiner Kirchenlaufbahn verbrachte Prevost zwar als Missionar in Peru. Ursprünglich stammt der Geistliche aber aus Chicago im Norden der Vereinigten Staaten von Amerika.

"Alles Gute, auch der Papst, kommt aus Chicago", witzelte der Bürgermeister der Stadt, Brandon Johnson. Auf X schrieb er weiter: "Herzlichen Glückwunsch an den ersten amerikanischen Papst Leo XIV! Wir hoffen, Sie bald wieder zu Hause begrüßen zu dürfen."

ZDF-Korrespondent: Leo XIV. "Mann der Arbeiter, der einfacheren Leute"

Es sei zu erwarten, dass Papst Leo XIV. sein Pontifikat in der Tradition von Papst Franziskus führen werde, erklärt ZDF-Korrespondent David Sauer. Schließlich sei Prevost von Franziskus selbst zum Kardinal ernannt worden. "Er sieht sich selbst als Mann der Mitte, als Gemäßigter", führt der US-Korrespondent weiter aus.

Im Vorfeld habe Prevost außerdem deutlich gemacht, dass er sich als "Mann der Arbeiter, der einfacheren Leute" verstehe. All das deute darauf hin, dass er die Haltung von Franziskus fortführen werde. Ein besonderes Merkmal bringe Leo XIV. durch seine Herkunft mit:

David Sauer, ZDF-Korrespondent in den USA

Er bringt damit auch als Amerikaner eine neue Strömung in die Kirche. Es ist das erste Mal, dass ein Amerikaner auf dem Heiligen Stuhl Platz nimmt.

Mit rund 52 Millionen Katholiken gehörten sie zwar nicht zur größten Konfession des Landes - das seien die Protestanten -, dennoch verleihe die Wahl von Leo XIV. der katholischen Kirche in den USA ein neues Gewicht.

Der neu gewählte Papst Leo XIV. wendet sich erstmals an die Gläubigen: "Friede sei mit euch", spricht er zu der jubelnden Menge auf dem Petersplatz.

US-Politikwissenschaftler: Herkunft könnte politisch brisant sein

Für Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone spielt die US-Staatsbürgerschaft des neuen Papstes theologisch eine untergeordnete Rolle. Viel entscheidender sei Prevosts Werdegang als augustinischer Ordensmann in Lateinamerika. "Darin ähnelt er Franziskus - und vermutlich wird er auch dessen Kurs in sozialen und ökologischen Fragen fortsetzen", betont Goldstone im Gespräch mit ZDFheute.

Dennoch könnte seine Herkunft politisch brisant sein. Sollte Leo XIV. wie sein Vorgänger klar Position für Arme und gegen Umweltzerstörung beziehen, könnte dies in Widerspruch zur Politik der US-Regierung unter Präsident Trump geraten. Historisch sei das nicht ohne Beispiel, so Goldstone: "Auch Johannes Paul II. hatte mit seinem Besuch 1979 großen Einfluss auf die politische Entwicklung in Polen."