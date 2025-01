Trump-Vereidigung: US-Präsident legt Hand nicht auf Bibel

Donald Trump hielt seine linke Hand beim Amtseid am Körper.

Während seine Ehefrau Melania - wie schon bei der Zeremonie 2017 - gleich zwei Bibeln neben ihm bereitstellte, blieb die linke Hand des Republikaners dieses Mal an seiner Körperseite. Die rechte Hand hob er zum Schwur.

Bibel hat bei Vereidigung lange Tradition

Donald Trump ist offiziell als US-Präsident vereidigt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er an, den Panamakanal zurückzuholen und aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten.

Eid ginge auch mit Koran oder Thora

Was ein Präsident bei der Vereidigung mit seinen Händen macht, ist ebenfalls nicht festgelegt. Entscheidend ist allein, dass der Amtseid korrekt rezitiert wird.

Donald Trump ist erneut Präsident. In seiner zweiten Amtszeit will er die US-Politik radikal umkrempeln. Was das für Europa und die Welt bedeutet, hat ZDFheute live analysiert.

20.01.2025 | 27:17 min