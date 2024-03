"Mein Lieblingsbuch": Donald Trump verkauft jetzt Bibeln

Donald Trump will mit seiner "God Bless the USA Bible" mehr Religiosität unters amerikanische Volk bringen. (Archivfoto)

Ex-US-Präsident Donald Trump ist unter die Bibelverkäufer gegangen. Seine Unterstützer sollten eine "God Bless the USA Bible" kaufen. Das schreibt der 77-Jährige - der im November nach der US-Wahl wieder ins Weiße Haus zurückkehren will - auf seiner Plattform Truth Social.

Das versicherte Trump und wünschte eine "fröhliche Karwoche". "Wir müssen Amerika wieder zum Beten bringen." (Make America pray again)

Wahlkampf oder Nächstenliebe?

Die Ausgabe trägt den Titel des patriotischen Songs "God Bless the USA" des Country-Sängers Lee Greenwood. Ihn lässt Trump stets spielen, wenn er bei Kundgebungen die Bühne betritt.

Angepriesen wird sie auf einer eigenen Webseite als "die einzige Bibel, die Präsident Trump empfiehlt" und kostet 59,99 Dollar (gut 55 Euro). Außer der üblichen englischen Bibelübersetzung enthält sie die US-Verfassung, deren als "Bill of Rights" bekannte erste zehn Zusatzartikel, außerdem die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten sowie das Treuegelöbnis gegenüber der Nation - und natürlich Greenwoods Song "God Bless the USA ".

Braucht Trump eine Finanzspritze?

Trumps Bibelwerbung kommt zu einer Zeit, in der der Ex-Präsident immense Rechnungen aus diversen Prozessen begleichen muss.

Erst am Montag gewährte ihm ein New Yorker Berufungsgericht einen Aufschub auf die Einziehung von mehr als 454 Millionen Dollar aufgrund eines zivilrechtlichen Betrugsurteils, wenn Trump innerhalb von zehn Tagen 175 Millionen Dollar aufbringt

Tump bewirbt auch Sneaker und Parfüm

Die Bibel ist nur das jüngste kommerzielle Projekt, das Trump während seines Wahlkampfes in Angriff genommen hat. Im März stellte er auf der Sneaker Con in Philadelphia eine neue Reihe von Schuhen der Marke Trump vor, darunter 399 Dollar teure goldene Never Surrender High-Tops.