Millionen-Strafen: Was ist, wenn Trump nicht zahlen kann?

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte im September 2023 Trumps aktuelles Gesamtvermögen auf über zwei Milliarden US-Dollar. Dazu zählen demnach Golfclubs und Ressorts im Wert von über 800 Millionen, Immobilien im Wert von etwa 690 Millionen allein in New York City sowie geschätzte 426 Millionen Dollar liquide Mittel neben etwa 200 Millionen persönlichem Vermögen, wie Häusern oder Flugzeugen. Die New York Times kommt in ihrer Analyse auf 350 Millionen Dollar Barvermögen, was nicht ausreichen würde.