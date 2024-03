US-Wahlen: Über Spenden ins Oval Office

Die Gesamtkosten des bisherigen Präsidentschaftswahlkampfs in den USA belaufen sich auf über 400 Millionen US-Dollar. (Symbolbild)

"Hey, ich bin's, Nikki. Bist Du bereit Amerika wieder normal zu machen? Für 5 Dollar oder mehr hilfst Du meinen Kampf zu finanzieren." Mehrmals am Tag rufen Joe Biden und Nikki Haley mit solchen SMS ihre Unterstützerinnen und Unterstützer auf, für sie zu spenden.

An der US-Grenze zu Mexiko kam es zu einem Wahlkampf-Fernduell zwischen Präsident Biden und seinem Vorgänger Trump. Täglich fliehen Tausende Menschen über die Grenze in die USA. 01.03.2024 | 1:09 min

Bisher hat Joe Biden nach Angaben des unabhängigen Centers for Responsive Politicis über 160 Millionen US-Dollar Spenden gesammelt und liegt damit rund 10 Millionen Dollar vor Donald Trump , der bisher über 150 Millionen Dollar eingenommen hat.

Das Center for Responsive Politics ist eine gemeinnützige Organisation, die Daten und Zahlen zur Wahlkampffinanzierung verfolgt und veröffentlicht. Die Zahlen der Datenbank Open Secrets ergeben sich u.a. aus Daten der Bundeswahlkommission FEC sowie Angaben der Wahlkampfbüros.

Das Center for Responsive Politics

Durch Gerichtsprozesse musste Trump aber bereits rund 50 Millionen Dollar an Rechtskosten ausgeben. Etwas dahinter liegt die Republikanerin Nikki Haley mit 130 Millionen Dollar.

Über 400 Millionen US-Dollar bisher für den Wahlkampf

Der Wahlkampf ist in den USA lang und für die Kandidaten umso teurer. Die Gesamtkosten des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 belaufen sich bisher auf über 400 Millionen US-Dollar - in keinem anderen Land der Welt erreichen Wahlkampfkosten vergleichbare Zahlen.

Laut OpenSecrets beliefen sich die Kosten für die Wahl 2020 auf mehr als 14 Milliarden Dollar - etwa doppelt so viel wie bei der Präsidentschaftswahl 2016. Experten schätzen, dass es dieses Jahr noch mehr wird.

Nach den jüngsten geistigen Aussetzern von US-Präsident Biden wird in den USA dessen Alter zunehmend zum Wahlkampfthema – aber auch sein Rivale Trump bringt einiges durcheinander. 22.02.2024 | 3:02 min

Das liegt auch daran, dass Kandidaten wie in Deutschland öffentliche Gelder für Wahlkampfzwecke erhalten können, die Regeln dafür aber unattraktiv sind, sagt Michael Kang, Juraprofessor an der Northwestern University und Experte für Wahlkampffinanzierung.

Welche Rolle spielen die PACs und SuperPACs?

Daher spielen im Wahlkampf politische Aktionskomitees (PACs) und Super-politische Aktionskomitees (Super-PACs) eine große Rolle. Seit 2010 erlaubt der Supreme Court die Gründung von PACs und SuperPACs und ermöglicht es Unternehmen sowie reichen Einzelpersonen, große Summen für politische Kampagnen auszugeben ohne Begrenzung, solange sie es nicht an Kandidaten direkt spenden.

In der Verfassung der USA ist geregelt, wer Präsident werden kann. Die Person muss:Es gibt aber das sogenannteim 14. Verfassungszusatz. Es besagt sinngemäß, dass niemand ein höheres Amt im Staat bekleiden darf, der sich zuvor als Amtsträger an einembeteiligt hat.Quelle: dpa

Wer kann in den USA Präsident werden?

Der Hauptunterschied zwischen einem PAC und SuperPAC besteht darin, dass SuperPACs sich verpflichten, ihr Geld unabhängig für eigene Zwecke zu verwenden. Dafür unterliegen sie beim Spendensammeln keinerlei Beschränkung. Ein PAC kann sein Geld an Kandidaten und Parteien spenden, unterliegt dafür aber Beschränkungen.

Die größte Summe, die ein Einzelspender einem Kandidaten direkt spenden kann, liegt derzeit bei etwas mehr als 3.000 US-Dollar. "Unternehmen und Verbände dürfen Kandidaten direkt gar nichts spenden, deswegen sind Super-PACs so beliebt", sagt Kang, "und die Folgen für den Wahlkampf sind immens. Es gibt nach oben kein Limit."

Wenn Timothy Mellon, Erbe des Mellon-Bankvermögens, Donald Trump einen Scheck in Höhe von 10 Millionen Dollar ausstellen möchte, überweist er das an das Trump-nahe SuperPAC MAGA Inc.