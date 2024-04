Strafprozess gegen Trump: Sex, Schweigegeld, Finanzbetrug

In New York werden ab Montag aus einem Pool von 500 New Yorkern zwölf Geschworene ausgewählt, um über den Ex-Präsidenten zu urteilen. Der eigentliche Prozess ist auf mindestens sechs Wochen angesetzt. Es ist das einzige Strafverfahren gegen Donald Trump , in dem es höchstwahrscheinlich noch vor der US-Wahl im November ein Urteil geben wird.