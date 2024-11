Wie Elon Musk als Oligarch die USA verändert - ein Interview

... lehrt Wirtschaftssoziologie am renommierten Darmourth College in New Hampshire. Die Professorin erforscht seit Jahren den Einfluss und die Strategien der Superreichen sowie Ungleichheiten in Gesellschaften in Bezug auf Besteuerung und Reichtum. Dafür war sie auch in Europa: von 2007 bis 2009 forschte sie als Stipendiatin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, von 2010 bis 2016 forschte und lehrte sie an der Copenhagen Business School.

In den USA sei diese Forschungsarbeit unmöglich gewesen, so Brooke. "Ich hätte das nicht als Amerikanerin in Amerika machen können. Dazu musste ich nach Deutschland gehen." Daher wolle sie sich bei Deutschland und den deutschen Steuerzahlern dafür bedanken, dass sie Organisationen wie das Max-Planck-Institut finanzieren.