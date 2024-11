Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Fox-News-Moderator Pete Hegseth zum Verteidigungsminister machen. "Mit Pete an der Spitze sind Amerikas Feinde gewarnt - unser Militär wird wieder großartig sein, und Amerika wird niemals klein beigeben", sagt Trump in einer Erklärung.

Hegseth diente im Irak, in Afghanistan und in Guantanamo Bay und kandidierte 2012 erfolglos für den Senat in Minnesota, bevor er zum Sender Fox News wechselte. "Niemand kämpft härter für die Truppen, und Pete wird ein mutiger und patriotischer Verfechter unserer Politik "Frieden durch Stärke" sein", erklärt Trump.