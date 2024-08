Biografie

Timothy "Tim" James Walz, geboren am 6. April 1964 in West Point, Nebraska, ist ein US-amerikanischer Politiker und seit Januar 2019 Gouverneur von Minnesota. Er wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und studierte Pädagogik. Walz diente 24 Jahre in der Army National Guard und erreichte den Rang eines Command Sergeant Major.Vor seiner politischen Karriere arbeitete er als Lehrer. 2006 wurde Walz als Demokrat in das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten gewählt, wo er bis 2019 tätig war. Am 7. Januar 2019 trat er sein Amt als Gouverneur von Minnesota an. Als Gouverneur setzt sich Walz für Bildungsreformen Klimaschutz und eine umfassende Gesundheitsversorgung ein.