US-Wahl 2024: Harris oder Trump? So sehen die Ergebnisse aus

2020 war historisch, weil gegen den amtierenden Präsidenten Trump ein Amtsenthebungsverfahren lief, was es bislang in der US-amerikanischen Geschichte noch nie gegeben hatte. Außerdem fand sie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Das führte dazu, dass viele Menschen per Briefwahl oder schon vor dem Wahltag abstimmten. Nach dem Wahlabend lag Trump in vielen Bundesstaaten zunächst vorne, doch die Auszählung der Briefwahlstimmen sorgte dafür, dass Biden letztendlich die Mehrheit erlangte - besonders in entscheidenden Staaten wie Pennsylvania und Michigan.