US-Wahl: Trump reklamiert Sieg - "Geschichte geschrieben"

Donald Trumps Rede vor Anhängern in Florida.

Der republikanische Kandidat Donald Trump hat bereits vor der Bekanntgabe des Ergebnisses seinen "politischen Sieg" bei der US-Präsidentschaftswahl gefeiert. "Wir haben Geschichte geschrieben", sagte Trump an diesem Mittwoch bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern im US-Bundesstaat Florida. Die Republikaner hätten einen "politischen Sieg" eingefahren, "wie es ihn in diesem Land noch nie gegeben hat".

Trump will gespaltene USA "heilen"

"Wir haben heute Abend aus einem bestimmten Grund Geschichte geschrieben, und der Grund dafür ist einfach, dass wir Hindernisse überwunden haben, was niemand für möglich gehalten hätte", rief Trump seinen Anhängern zu. Er kündigte an, das tief gespaltene Land zu "heilen". "Wir werden unserem Land helfen zu heilen. Wir haben ein Land, das Hilfe braucht, und zwar dringend", sagte Trump.

Trump redete auf der Bühne in West Palm Beach umringt von Mitgliedern seiner Familie - auch seine Ehefrau Melania und seine Tochter Ivanka waren dabei. Er dankte seiner "wunderschönen Frau und jetzt First Lady Melania, die übrigens das Nummer-Eins-Bestsellerbuch in diesem Land hat". Sie habe unfassbare Arbeit geleistet.