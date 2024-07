J.D. Vance - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

James David "J. D." Vance, geboren am 2. August 1984 in Middletown, Ohio, ist ein US-amerikanischer Autor und Politiker. Bekannt wurde er durch sein Buch "Hillbilly Elegy", das 2016 veröffentlicht wurde und die Herausforderungen der weißen Arbeiterklasse in den Appalachen thematisiert. Im Jahr 2020 veröffentlichte Netflix die gleichnamige Verfilmung zu dem Buch.Vance studierte an der Ohio State University und der Yale Law School. Nach seinem Jurastudium arbeitete er erst für eine Anwaltskanzlei und später für verschiedene Investmentfirmen. Er gründete die Organisation "Our Ohio Renewal", die gegen Drogen, Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familien vorgehen sollte. Wie Medien und zuletzt die New York Times berichteten, wurde diese vier Jahre später wieder eingestellt.Neben seiner Karriere als Autor widmete sich J.D. Vance der Politik. Im Januar 2023 trat er sein Mandat als US-Senator für Ohio an. Seine Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump für die Präsidentschaftswahl 2024 am 15. Juli markierte einen bedeutenden Schritt in seiner politischen Karriere.