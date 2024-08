Walz vs. Vance: Was die beiden Vizes unterscheidet

Tim Walz als Kandidat der Mitte, J.D. Vance als "Attackenhund": Was die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten unterscheidet, was sie eint und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.

Walz vs. Vance: Was die Vizes unterscheidet

Als Kandidat der Mitte könne Walz bei den Wählern punkten, so Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook. 06.08.2024 | 21:26 min

Jetzt stehen beide Duos für die US-Wahl 2024 fest. Die demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaft, Kamala Harris , hat Tim Walz am Dienstag an ihre Seite geholt. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte im Juli J.D. Vance als seinen Vize benannt.

Die zwei Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz von den Demokraten und J.D. Vance von den Republikanern könnten unterschiedlicher nicht sein, sagt Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook bei ZDFheute live. Als Schnittmenge sehe sie erstmal nur, dass beide im Militär gedient haben.

Politischer Hintergrund Tim Walz: Demokrat und der derzeitige Gouverneur von Minnesota. Vor seiner Gouverneurszeit war er Mitglied des US-Repräsentantenhauses.



J.D. Vance: Republikaner und Senator aus Ohio. Als Autor wurde er durch sein Buch "Hillbilly Elegy" bekannt, das sich aus autobiografischer Perspektive mit den Problemen der ländlichen amerikanischen Bevölkerung auseinandersetzt. Politische Schwerpunkte Tim Walz: Er legt großen Wert auf Bildung, Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und soziale Gerechtigkeit. Er hat sich auch stark für die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung erneuerbarer Energien eingesetzt.



J.D. Vance: Er setzt sich für wirtschaftliche Reformen, Steuererleichterungen, eine restriktive Einwanderungspolitik und die Stärkung der nationalen Sicherheit ein. Er betont auch die Bedeutung traditioneller Werte und die Unterstützung der Arbeiterklasse.

Tim Walz zieht an der Seite von Kamala Harris ins Rennen um die Präsidentschaft der USA. Quelle: Imago/Glen Stubbe

Welche Stärken und Schwächen hat Tim Walz?

Kamala Harris bezeichnete Walz in ihrer Rede in Philadelphia als "Mann der Mittelklasse". Genau das sei er, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Der 60-Jährige sei "ein bodenständiger Kerl", der es schaffen könnte, an die Menschen heranzukommen, die im ländlichen Raum leben und an die Arbeiter in den USA.

Tim Walz sei jemand, "der einen Draht gefunden hat zu Arbeitern, auch zu Menschen in der ländlichen Gegend in den USA", erklärt Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington. 07.08.2024 | 3:03 min

Er sei dabei glaubwürdig, weil er selbst vom Land komme - aus Nebraska ursprünglich, später lebt er in Minnesota. In seinem Bundesstaat habe er für die Arbeiter Politik gemacht. "Kamala Harris hofft, dass Walz in den Swing States besonders diese Gruppen anspricht, weil das die Menschen sind, die in den vergangenen Jahren von den Demokraten weggegangen sind, hin zu den Republikanern, hin zu Donald Trump", sagt Theveßen.

Walz genießt eine starke Unterstützung innerhalb der Demokratischen Partei - vor allem der Parteiälteren, meint Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook. Barack Obama habe Harris für ihre Entscheidung mit als erstes gelobt. Dies gebe Walz Rückenwind. In seiner Rede in Philadelphia am Dienstag wird klar, dass Walz versucht, die Wähler*innen durch eine positive Vision für die Zukunft zu gewinnen.

Die Republikaner werden versuchen Walz anzuhaften, dass er der "Wolf im Schafspelz" sei, ein Linksliberaler als Zentrist verkleidet, so Clüver Ashbrook. Sie versuchen Walz mit einem elitären Teer zu behaften. "Das werden die unterschiedlichen Bilder sein, die die beiden Parteien von Tim Walz zeichnen."

Der "Running Mate" von Kamala Harris steht fest: Es wird der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Elmar Theveßen berichtet. 06.08.2024 | 1:34 min

Welche Stärken und Schwächen hat J.D. Vance?

J.D. Vance wuchs in armen Verhältnissen auf - ohne Vater. Die Mutter war drogenabhängig. Doch Vance schafft es da raus, studiert Jura an der Elite-Universität Yale. "Vance soll die rechte Bewegung, den Trumpismus, in die Zukunft tragen", erklärt Theveßen. Der 40-Jährige sei "die rechte Flanke von Donald Trump".

Er ist der Jüngste im Bunde: J.D. Vance ist Vize von Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Quelle: AFP

Vance hat durch seine provokanten Aussagen und seine Rolle als "Attackenhund" für Trump eine bedeutende mediale Präsenz aufgebaut, sagt Politikwissenschaftlerin Clüver Ashbrook. Außerdem ist er mit 40 Jahren der Jüngste in der Runde.

J.D. Vance habe sich allerdings mit verschiedenen Aussagen ganze Bevölkerungsteile in den USA zum Feind gemacht, so Clüver Ashbrook. Die Demokraten würden hauptsächlich von einsamen Katzenfrauen geleitet und von Menschen, die quasi keine Investitionen in die Zukunft Amerikas hätten, wenn sie kinderlos wären. Solche Aussagen fielen Vance jetzt auf die Füße, besonders bei Wählergruppen, die wichtig wären für die republikanische Partei, zum Beispiel Frauen aus der Vorstadt.

Der Republikaner und nominierte Vizekandidat für das US-Präsidentenamt gilt als extrem Ukraine-kritisch. Vance galt als treibende Kraft hinter der Blockade der US-Ukraine Hilfe. 16.07.2024 | 2:50 min

Was unterscheiden beide Duos zur US-Wahl im Kern?

Die Demokraten und die Republikaner zeichneten mit ihren Vizekandidaten jeweils zwei sehr unterschiedliche Bilder von den USA, so Clüver Ashbrook.

1) Das relativ dunkle republikanische Bild: Die Politikwissenschaftlerin erinnert an die Amtsantrittsrede Trumps, das "amerikanische Gemetzel", das Trump beschwor, oder seine Rache-Pläne für bestimmte Amerikaner.

2) Das eher optimistische demokratische Bild: Die Demokraten würden mit Walz eine zentristische Richtung dazubekommen. Das Duo Harris/Walz setze eher auf "Opportunitäten und den Optimismus Amerikas", aber werde von den Republikanern in die linksliberale Ecke gestellt.

Es gebe also ein Lager, was sich immer stärker extrem rechts positioniert und eben zusätzlich noch Demokratie zersetzt und ein Lager, das sich eher den grundsätzlichen Werten der Demokratischen Partei zugewendet hat, das aber von der anderen Seite als linksliberal und quasi marxistisch abgetan wird, so Clüver Ashbrook.

Präsidentschaft: Trump oder Harris?

Ist der Wahlkampf schon entschieden?

Zwar läuft es für das Team Harris gut in den Umfragen, doch der Wahlkampf ist noch lange nicht entschieden. Die letzten 91 Tage vor der US-Wahl 2024 könnten durch unvorhergesehene Ereignisse, sogenannte "Oktober-Überraschungen", beeinflusst werden, sagt Clüver Ashbrook. Historisch gesehen hätten solche Überraschungen oft das Wahlergebnis entscheidend verändert.