Anti-Walz Kampagne in US-Wahlkampf: Lügt er über seinen Hund?

Das gilt besonders für eine Person wie Walz , die auf der nationalen Bühne noch relativ unbekannt ist. Der Umstand, dass Walz "nur" der Vizekandidat an der Seite von Harris ist, könnte die Folgen allerdings abmildern. Es möge trivial erscheinen - und in vielen Fällen sei es das auch - aber Walz' Gegner versuchten, den Charakter des demokratischen Vizekandidaten in Verruf zu bringen, im Rahmen eines größeren Narrativs, das um seine Person geschaffen werde, sagte Emily Vraga, eine Professorin an der University of Minnesota, die zu politischer Desinformation forscht.