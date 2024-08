USA-Experte: Worauf es für die Demokraten jetzt ankommt

Die Harris-Show ist vorbei: Nach dem viertägigen Nominierungsparteitag in Chicago wird die Wahlkampfarbeit für die US-Demokraten aber erst richtig intensiv.

Welche Auswirkungen hat der Parteitag auf die nächsten rund 70 Tage bis zum Wahltag? Worauf muss die Partei mit ihrem Kandidatenduo Kamala Harris und Tim Walz jetzt achten? Einschätzungen lieferte der Politikwissenschaftler und USA-Experte Michael Werz von der Denkfabrik "Center for American Progress" bei ZDFheute live.

Sehen Sie das gesamte Gespräch oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen.

... die Bedeutung des Parteitags für die US-Demokraten

Der Nominierungsparteitag sei wichtig gewesen, sagte Werz - vorrangig aber nicht wegen seiner Wirkung auf die gesamte Wählerschaft in den USA

Michael Werz, Center for American Progress

Auf dem Parteitag hätten "auf verschiedenen Ebenen Generationswechsel innerhalb der demokratischen Partei stattgefunden". Zum einen von US-Präsident Joe Biden zu Kamala Harris als neue stärkste Kraft. Es sei aber auch klar geworden, "dass Bernie Sanders, der legendäre Senator aus Vermont, nicht mehr die Speerspitze der Parteilinken ist, sondern diese Position jetzt von Alexandria Ocasio-Cortez, einer jungen Abgeordneten aus der Bronx in New York, übernommen worden ist."

Michael Werz, Center for American Progress

Diese Dynamik zu dokumentieren und in der Partei zu kommunizieren, war eine wichtige Funktion dieses (...) Parteitages.

Auf dem Parteitag der US-Demokraten hat Kamala Harris ihre Präsidentschaftskandidatur angenommen. Am 5. November haben die USA die Wahl zwischen Trump und Harris.

Außerdem habe, so der Experte, die starke "Konzentration der Republikaner auf weiße Wählerinnen und Wähler mit nationalistischer Rhetorik, fundamentalistischen, christlichen Ober- und Untertönen" zuletzt dafür gesorgt, dass die Demokratische Partei "ungeheuer breit aufgestellt wirkt - oder aufgestellt ist".

Michael Werz, Center for American Progress

Alleine diese Bandbreite an politischen Stimmungen und auch die Konflikte, die es in dieser Partei gibt, zusammenzuführen, war eine ganz wichtige Funktion dieses Nominierungsparteitages.

Die Wirkung nach außen hingegen werde "in einigen Tagen eher wieder verblassen".

... Schlüsselfragen für den demokratischen Wahlkampf

Wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens in den Meinungsumfragen müsse es für Kamala Harris und Tim Walz nun vor allem um zwei Dinge gehen: "Im mittleren Westen, wo die Demokraten bei vergangenen Wahlen viel Unterstützung verloren haben", müssten die US-Demokraten versuchen, die Dynamik der euphorischen Wahlkampagne aufrechtzuerhalten.

Der Parteitag der Demokraten hat eine Welle der Euphorie ausgelöst. Wie das Momentum genutzt werden soll, erklärt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Chicago.

"Der zweite wichtige Punkt ist die Mobilisierung von Erst- und Zweitwählern, also von jungen Leuten und von Minderheiten", so Werz. Insbesondere die Latino-Community, die inzwischen 70 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten umfasse, sei daher wichtig zu gewinnen.