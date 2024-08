Unabhängiger Kandidat Kennedy setzt US-Wahlkampf aus

Robert F. Kennedy jr. hat seine Wahlkampagne erstmal gestoppt. Quelle: AP/Darryl Webb

Sein Name werde in sogenannten Swing States, also besonders umkämpften Bundesstaaten, vom Wahlzettel gestrichen, erläuterte Robert F. Kennedy Jr. am Freitag vor der Presse. Also da, wo seine "Anwesenheit eine Störung darstellen würde", ergänzte der 70-Jährige.

Kurz zuvor hatte er bereits seinen Namen vom Wahlzettel im US-Bundesstaat Arizona streichen lassen. "Ich glaube nicht mehr, dass ich eine realistische Chance auf einen Wahlsieg habe", sagte der unabhängige Kandidat. De facto setzt er damit seinen Wahlkampf aus. Der Parteilose betonte in seiner langen Rede, dass er sich nicht komplett aus dem Wahlkampf zurückziehe. In den übrigen Staaten könne weiterhin für ihn gestimmt werden - ohne dass dies Trump oder der demokratischen Kandidatin Kamala Harris schaden würde. Ist das so? Ein Überblick.

Kennedy-Stimmen könnten entscheidend sein

Experten zufolge könnten in dem Rennen um die US-Präsidentschaft zwischen Donald Trump und seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris die Stimmen von Kennedys Anhängern in einigen umkämpften Bundesstaaten den Ausschlag geben.

Der 70-Jährige ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy, der 1968 wie fünf Jahre zuvor sein Bruder John F. Kennedy bei einem Attentat erschossen wurde.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zufolge hatte der Neffe von Kennedy als unabhängiger Kandidat ganz bewusst auch Wähler von Trump und zuvor von Joe Biden angesprochen und betont, die beiden seien eigentlich zu alt und hätten kein Zukunftskonzept.

Wem hilft Kennedys Ankündigung?

Als Hinweis auf einen möglichen Rückzug des unabhängigen Kandidaten wertete Theveßen die Tatsache, dass "er selber seine Kandidatur in einem der wichtigen Swing States, Arizona, schon zurückgezogen hat". Man könne ausrechnen, was dann passieren werde.

Bleibe er bei seiner Kandidatur, könnte der Parteilose sowohl Trump als auch Harris entscheidende Prozente streitig machen. Aktuell sieht es den Umfragen aber so aus, als ob seine Kandidatur eher Trump schadet.

Kennedy habe vor einiger Zeit noch rund 15 Prozent in den Umfragen erhalten - ist demnach weit abgeschlagen. Nach der Nominierung von Harris bei den Demokraten habe sich in einer bundesweiten Umfrage die Prozentzahl von Kennedy auf sieben Prozent verringert. Harris liege laut jüngster Umfrage einen Prozentpunkt vor Trump. Viele der Unzufriedenen seien offenbar zu Kamela Harris gewechselt.

Wenn er jetzt aussteigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ein Gutteil dieser Wähler, die sich hinter ihm versammeln wollten, dann tatsächlich zu Donald Trump überläuft. Elmar Theveßen, Korrespondent.

Es habe sogar schon Gespräche des Trump-Lagers mit Kennedy gegeben. Es könne sogar sein, dass er von Trump - der am Freitag auch in Arizona sein wird - bereits als ein möglicher Kandidat in Trumps Kabinett dargestellt werde, "um diese Wähler dann noch rüberzuziehen", erläutert Theveßen.

Während des Republikanischen Parteitags im Juli postete und löschte Kennedys Sohn schnell ein Video, das ein Telefongespräch zwischen Kennedy und Trump zeigte, in dem der ehemalige Präsident scheinbar versuchte, Kennedy dazu zu bewegen, sich ihm anzuschließen.

Wahlkampteam kündigte "historischen Moment" an

Nach Angaben seines Wahlkampfteams wollte Kennedy in Phoenix über "den gegenwärtigen historischen Moment und seinen Weg voran" sprechen. Einige Stunden später hält Trump eine Kundgebung im benachbarten Glendale ab. Bei einem Wahlkampfauftritt an der US-mexikanischen Grenze in Arizona am Donnerstag sagte Trump, es seien keine Pläne für einen Auftritt Kennedys an seiner Seite gefasst worden.

Am Donnerstagabend machte Trumps Wahlkampfteam jedoch die ungewöhnliche Ankündigung, dem 78-Jährigen werde sich in Glendale "ein besonderer Gast" anschließen. Wiederum Stunden später sagte Trump bei einem Anruf beim Sender Fox News, er habe keine Ahnung, ob Kennedy ihn unterstützen werde. Er stellte jedoch fest, dass sich beide im selben Bundesstaat befinden werden - und ging noch ein bisschen weiter. "Es ist möglich, dass wir uns morgen treffen und wir werden es diskutieren."