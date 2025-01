US-Präsident: Kann Trumps Dekret-Welle noch gestoppt werden?

Trump kam in seiner ersten Amtszeit auf 220 Dekrete., Barack Obama in zwei Amtszeiten auf 277, George W. Bush zwischen 2001 und 2009 auf 291 Dekrete. Damit setzte Trump in seiner ersten Amtszeit zwar etwas mehr auf dieses Werkzeug als seine direkten Vorgänger, lag aber deutlich unter dem Durchschnitt früherer Präsidenten. Den Spitzenplatz belegt Präsident Franklin D. Roosevelt mit 3.721 Executive Orders zwischen 1933 und 1945, was etwa zahlreiche Maßnahmen gegen die Weltwirtschaftskrise umfasste. Eine Fülle an Dekreten, zumal mit offensichtlicher ideologischer Schlagseite, wie sie Trump nun am ersten Tag erlassen hat, gab es zuvor noch nicht.