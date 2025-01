Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Dekret zum Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung. Schon in seiner ersten Amtszeit hatten die USA das Abkommen verlassen, unter Präsident Biden war Amerika zwischenzeitlich wieder beigetreten. Der erneute Austritt wird nach einer vertraglich vorgegebenen Frist von einem Jahr wirksam – also im Januar 2026. Erwartet wird aber, dass die USA sich bereits davor nicht mehr an die Vorgaben des Abkommens halten werden.