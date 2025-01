Donald Trump führt Kryptowährung mit seinem Namen ein

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seiner Vereidigung eine eigene Kryptowährung eingeführt, die nach ihm benannt ist. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus, der dazu führte, dass die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg.

In seinem Netzwerk Truth Social und im Onlinedienst X erklärte Trump, dass es sich bei den Trump Coins um sogenannte Meme Coins handelt.

Was sind Meme Coins?

Trump Coins: Kein Investitionsobjekt?

Der Trump Meme feiere "einen Anführer, der niemals zurückweicht, egal in welcher Situation", heißt es auf der Website des Projekts in Anspielung auf den Mordanschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten im Juli

Sie sind weder als Investitionsmöglichkeit, Investitionsvertrag noch als eine Art von Wertpapier gedacht oder dazu bestimmt, als solche betrachtet zu werden. GetTrumpMemes.com ist unpolitisch und steht in keinerlei Verbindung zu einer politischen Kampagne, einem politischen Amt oder einer Regierungsbehörde.

Am Anfang sollen 200 Millionen Coins zur Verfügung stehen. Über einen Zeitraum von drei Jahren soll das Volumen auf eine Milliarde anwachsen.

Kryptowährung schießt auf fast sechs Milliarden Dollar

In den Stunden nach der Einführung des Trump Meme fragte sich die Kryptogemeinde zunächst, ob die neue Währung tatsächlich mit Trump in Verbindung stehe. Einige befürchteten Betrug, wie er in der Welt der Meme Coins schon häufig vorgekommen ist.