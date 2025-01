Trump-Pläne: Was ein WHO-Ausstieg für die Welt bedeutet

Raus aus der WHO, America first. Wenn die USA aus einem globalen Sicherheitssystem für Gesundheit ausscheiden, ist das nicht nur bedrohlich für Amerika - sondern die ganze Welt.

Donald Trump hat per Präsidentenerlass den Austritt der USA aus der WHO angeordnet. Quelle: dpa

"Oh das ist ein dickes Ding", kommentierte Donald Trump selbstgefällig, als er das Dekret unterzeichnet, das den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation einleiten soll. Und tatsächlich beinhaltet dieses Dekret mögliche Auswirkungen, die die gesamte Welt zu spüren bekommen wird.

Die Austrittsankündigung selbst ist keine Überraschung. Bereits 2020 hatte er schon einmal formale Schritte eingeleitet, um aus der WHO auszutreten, doch dann verlor er die Wahl und der damals gewählte Joe Biden blockierte den Austritt.

Kurz nach Amtsantritt erließ US-Präsident Trump zahlreiche Dekrete. Darunter den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO. 21.01.2025 | 1:22 min

USA wichtiger Geldgeber

Es ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die dafür sorgt, dass Menschen weltweit Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Sie organisiert beispielsweise Impfprogramme - und die USA sind das größte Geberland.

Sie finanzieren mit einem Pflichtbetrag von 110 Millionen US-Dollar jährlich und freiwilligen Zahlungen (unter anderem von Bill Gates' Stiftung) von insgesamt rund 1,1 Milliarden US-Dollar zwischen 2022 und 2023 rund ein Fünftel des Gesamtbudgets - viel zu viel, findet Trump.

Ein Virus, das die Welt in Atem hält – und zum Stillstand bringt. 20.05.2024 | 6:37 min

Trump: WHO hat in der Corona-Pandemie versagt

Denn es ist auch die WHO, die während der Corona-Pandemie zur zentralen Stelle für alle globalen Implikationen, Gesundheitsfragen und Impfungen wurde. Und darin liegt Trumps größter Vorwurf: Die WHO habe in der Pandemie versagt.

Sie habe die Aufklärung der Ursprünge des Virus verhindert, ja die rasante Ausbreitung der Seuche gar vertuscht. China habe zudem viel zu viel politischen Einfluss innerhalb der WHO, zahle aber viel weniger. Und so kommentierte der neue US-Präsident sein Dekret gleich noch mit dem Zusatz:

Wir werden sehen, was passiert. Es ist traurig, wenn man drüber nachdenkt. China zahlt 39 Millionen und wir zahlen 500 Millionen [Anmerkung: bezieht sich auf 2020], dabei ist China das größere Land. „ Donald Trump

Es sind große geopolitische Fragen: Wie entwickeln sich Chinas Weltmachtansprüche? Und: Wie gehen die USA damit um? Vor allem: In Zukunft unter Trump. 17.11.2024 | 2:34 min

Wissenschaft entsetzt: Menschen werden sterben

Trump will aber nicht nur die Zahlungen einstellen, sondern auch Fachpersonal abziehen. Der Austritt würde also nicht nur eine große Finanzlücke hinterlassen, sondern auch die Zusammenarbeit der WHO mit US-Institutionen beenden. Wissenschaftler und Mediziner aus aller Welt sind entsetzt über diese Entscheidung.

Wenn die fehlenden Gelder nicht ausgeglichen werden, was schwierig sein dürfte in Zeiten von globaler Spannung, würden Menschen sterben. Mit dem Rückzug werde der Einfluss der USA geschwächt und das Risiko tödlicher Pandemien erhöht, schrieb der frühere, hochrrangige Gesundheitsbeamte Tom Frieden auf der Internetplattform "X" und fügte hinzu: "Dies macht uns alle weniger sicher."

Donald Trump ist zurück. Zum Amtseintritt hat der neue US-Präsident schon dutzende Dekrete unterzeichnet. Wie blicken deutsche Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf die Erlässe? 21.01.2025 | 2:01 min

WHO: "Hoffen, dass USA Entschluss noch einmal überdenken"

Die WHO selbst will um die USA als Mitglied kämpfen. "Die WHO hat die Pocken ausgerottet", hieß es aus dem New Yorker Büro und: "Wir hoffen, dass die USA ihren Entschluss noch einmal überdenken, und freuen uns auf einen konstruktiven Dialog zur Aufrechterhaltung zwischen den USA und der WHO", erklärte ein Sprecher in Genf.

Noch ist unklar, ob Trump seine Drohung wahrmacht. Wenn ja, wäre die Welt vermutlich ein anfälligerer Patient.