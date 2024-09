Barack Obama - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Barack Obama wurde am 4. August 1961 in Honolulu, Hawaii, geboren. Nach seinem Abschluss in Politikwissenschaften 1983 studierte er zusätzlich Rechtswissenschaft an der renommierten Harvard Law School. Seine politische Karriere begann Obama 1992, indem er in die Demokratische Partei eintrat. 1994 wurde er Abgeordneter im Bundesstaat Illinois, bevor er 2004 zum US-Senator gewählt wurde. Seither galt er als Star der Demokraten.In den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl 2008 konnte er sich innerhalb der Partei knapp gegen Hillary Clinton durchsetzen. Bei seiner Wiederwahl im Jahr 2012 gewann er gegen den Republikaner Mitt Romney. Zudem wurde er am 10. Dezember 2009 für seinen Einsatz zur Stärkung der internationalen Diplomatie und Zusammenarbeit zwischen den Völkern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach seiner zweiten Amtszeit wurde 2016 der Republikaner Donald Trump zu seinem Nachfolger gewählt.