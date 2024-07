Ex-US-Präsident: Auch Obama hat Zweifel an Biden-Kandidatur

In privater Runde habe Obama gegenüber Vertrauten Bedenken über Bidens Festhalten an seiner Kandidatur geäußert, teilten Gewährspersonen der Nachrichtenagentur AP mit. Biden sollte sich über die Lebensfähigkeit seiner Kampagne Gedanken machen, sagte der Ex-Präsident demnach. Auch die "Washington Post" berichtet über skeptische Äußerungen Obamas.

Auch Nancy Pelosi soll Zweifel geäußert haben

Biden beharrt vehement auf Kandidatur für Demokraten

Biden-Kandidatur: Unbehagen bei führenden Demokraten

Am Mittwoch zitierte der Sender ABC News aus einem privaten Treffen zwischen Schumer und Biden im Strandhaus des Präsidenten in Rehoboth Beach in Delaware am vergangenen Wochenende. Der Senatsmehrheitsführer habe Biden gesagt, dass es "besser für die Demokratische Partei und besser für das Land" wäre, "wenn er sich zurückziehen würde". Ein Sprecher Schumers bezeichnete den Bericht später als "leere Spekulation".