US-Wahlkampf: Biden wirft Trump zündelnde Sprache vor

Trotz seiner jüngsten Appelle zu Zusammenhalt im Land und Mäßigung im Wahlkampf wirft US-Präsident Joe Biden seinem politischen Kontrahenten Donald Trump zündelnde Rhetorik vor. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC sagte Biden:

Trump spreche davon, dass er die Strafen all derer aussetzen wolle, die wegen der Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden seien. Anhänger Trumps hatten den Parlamentssitz damals gewaltsam gestürmt.

Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 hat die USA in ihren Grundfesten erschüttert und das mächtigste Land der Welt ins Wanken gebracht. Wie konnte es so weit kommen?

11.04.2024 | 42:28 min