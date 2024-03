Spenden-Gala: Obama und Clinton kurbeln Bidens Wahlkampf an

Die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sind Amtsinhaber Joe Biden im Wahlkampf zur Seite gesprungen. Die drei Demokraten traten am Donnerstagabend (Ortszeit) gemeinsam bei einer großen Fundraising-Veranstaltung in New York auf, die nach Angaben von Bidens Wahlkampagne rund 25 Millionen Dollar einbrachte.