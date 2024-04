Strafprozess gegen Trump: Erste Geschworene ausgewählt

Die Staatsanwaltschaft legt Donald Trump in dem Prozess die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last.

Seit Montag läuft der erste Strafprozess der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten. Donald Trump muss sich wegen Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin vor dem Gericht in New York verantworten.

Am Dienstag befragten Vertreter von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Richter Juan Merchan Kandidaten und Kandidatinnen für die Jury, bevor sie sich vorerst auf sieben Geschworene einigten. Sie konnten nach Fragen zu ihren politischen Ansichten, ihrem Nutzungsverhalten in sozialen Netzwerken und ihrem Privatleben glaubhaft versichern, dass sie das New Yorker Verfahren unparteiisch und vorurteilsfrei beobachten werden.

Donald Trump wird vorgeworfen, Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin in seinen Geschäftspapieren vertuscht zu haben. In New York hat der Prozess gegen Trump begonnen.

15.04.2024 | 1:45 min