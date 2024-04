Prozess gegen Trump: Amerikas wichtigstes Casting

Der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten hat begonnen. Es ist das einzige Strafverfahren gegen Trump, in dem noch vor der US-Wahl ein Urteil erwartet wird.

von Carlotta Diederich, New York

"Das ist die Bevölkerung des Staates New York gegen Donald J. Trump ", eröffnet die Prozess-Schriftführerin. Trump steht auf, wirft einen Blick über seine Schulter und grinst in Richtung der Menschen, die vielleicht bald entscheiden, ob er ins Gefängnis muss.

Zwölf Geschworene entscheiden über Urteil

Der Prozess in einem Manhattaner Gerichtssaal beginnt mit der Auswahl der Geschworenen. Ingesamt sind es zwölf Bürger, die einen Querschnitt der New Yorker Gesellschaft widerspiegeln sollen. Alle werden davor auf Haut und Nieren geprüft, um so neutral und objektiv wie möglich entscheiden zu können.

Denn allein die Geschworenen befinden über Schuld oder Unschuld des Angeklagten - in dem Fall ob der ehemalige Präsident illegal Geschäftsunterlagen gefälscht hat, nachdem sein Anwalt Michael Cohen Tage vor der Wahl 2016 Schweigegeld an den Erotikfilmstar Stormy Daniels gezahlt hatte.

Eine faire und unparteiische Jury?

In den USA hat jeder Angeklagte das Recht auf eine faire und unparteiische Jury. Aber wie fair und unparteiisch kann man gegenüber seinem ehemaligen Präsident sein, der seine Abwahl seit zwei Jahren leugnet und gleichzeitig bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den Umfragen vorne liegt?

Deswegen geht es bei der Geschworenen-Auswahl auch dieses Mal weniger darum, Menschen zu finden, die keine Meinung zu Trump und dem Prozess haben, als Menschen, die in der Lage sind, ihre Vorurteile beiseite zu legen.

Wie läuft die "Jury Selection" ab?

Letzte Woche haben über 500 Bewohner von Manhattan die Benachrichtigung bekommen, dass sie am 15. April vor dem New Yorker Strafgericht als Geschworene erscheinen müssen.

Mithilfe von 42 Fragen sollen die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung identifizieren, welche Bürger am besten dafür geeignet sind, möglichst vorurteilsbefreit über Trumps Schuld zu entscheiden.

Fragen nach Medienverhalten und Gruppenzugehörigkeit

Den potenziellen Geschworenen werden zuerst nach Alter, Familie und Beschäftigung gefragt, danach zu Medienkonsum und politischem Verhalten wie die Zugehörigkeit zu Gruppen wie QAnon oder Antifa und ob sie jemals an einer von Trumps Kundgebungen teilgenommen haben.

Unter den ersten potenziellen Geschworenen gab ein Großteil an, etwa regelmäßig die New York Times zu lesen und CNN zu schauen, beides eher demokratische Medien.

Über die Hälfte der 96 Geschworenen direkt ausgeschlossen

Befindet eine Seite, dass ein Geschworener auf Basis einer Antwort nicht unparteiisch sein kann, kann sie ihn entlassen. So wird eine junge Texanerin direkt entlassen, als sie die Frage bejahte, ob sie irgendwelche starken Meinungen oder festen Überzeugungen in Bezug auf den ehemaligen Präsidenten habe, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen würden, eine faire und unparteiische Geschworene zu sein.

Trump vormittags schläfrig, nachmittags interessiert

Am Vormittag sitzt Trump ruhig auf der Anklagebank und schaut sich selber in einem der TV-Bildschirme an, die im Gerichtssaal hängen. Immer wieder sinkt sein Kopf auf die Brust, die Augen sind fest geschlossen und er scheint ein kleines Nickerchen zu machen.

Nach der Mittagspause wirkt er deutlich aktiver, flüstert und diskutiert viel mit seinen Anwälten neben sich und nimmt offensichtlich aktiver am Geschehen teil.

Den ersten 96 Geschworenen, die den Gerichtssaal betreten, schenkt Trump ein schmallippiges Grinsen. Während der Befragung der ersten potenziellen Geschworenen liest er die Fragen mit.

Trump sieht sich als Opfer einer politischen Verfolgung

Ab jetzt muss Donald Trump an mindestens vier Tagen die Woche im Gerichtssaal sitzen. Auf die Ankündigung des Richters, dass noch entschieden werden müsse, ob Trump an der Abschlussfeier seines Sohnes teilnehmen darf, die in den Zeitraum des Prozesses fällt, verschränkt er die Arme.

In den kommenden sechs bis acht Wochen werden die Geschworenen ganz genau beobachten können, wie der ehemalige Präsident auf die Zeugenaussagen etwa von Stormy Daniels reagiert und ob er möglicherweise selbst aussagt.