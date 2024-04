US-Präsidentschaftswahl erklärt: Was sind Swing States?

Die umkämpften US-Bundesstaaten gelten als politisch ausgeglichen, also weder mehrheitlich republikanisch noch demokratisch . Ihre Stimmen können somit den Wahlkampfkandidaten zur Präsidentschaft verhelfen. Zu den Swing States zählen meistens Pennsylvania, Georgia, Wisconsin und Arizona. Bei anderen Staaten hingegen, den so genannten Safe States, gehen die Parteien davon aus, dass die Wähler sicher überwiegend für eine Partei stimmen.

Was das Electoral College ist

Das "Winner-Takes-It-All"-Prinzip

Die Wahlleute werden zuvor in den Staaten nach dem "Winner-Takes-It-All"-Prinzip bestimmt. Das bedeutet, dass die Partei, die die meisten Stimmen in einem Staat einsammelt, dort alle Wahlleute bekommt. Demnach wird dann der komplette Staat in Wahlgrafiken blau eingefärbt, was für die Demokraten steht, oder rot eingefärbt, was republikanisch bedeutet.