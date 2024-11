Greer und Hassett: Trump besetzt wichtige Wirtschaftsposten

Der Anwalt für internationalen Handel, Jamieson Greer, soll in der künftigen Regierung der Handelsbeauftragte der USA werden, Kevin Hassett Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses. Dies gab Trump am Dienstag (Ortszeit) bekannt.

Nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus will Donald Trump Mexiko, Kanada und China mit höheren Zöllen belegen. Dies werde eine seiner ersten Amtshandlungen sein, schrieb er.

Greer soll Handelsabkommen übernehmen

Greer habe in seiner ersten Amtszeit maßgeblich dazu beigetragen, Zölle gegen China und andere Länder zu verhängen und das Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko zu ersetzen, "wodurch es für die amerikanischen Arbeitnehmer viel besser wurde", sagte Trump in seiner Ankündigung.

Der Anwalt war zuvor Stabschef von Robert Lighthizer, Trumps ehemaligem US-Handelsbeauftragten, der dem Freihandel grundsätzlich skeptisch gegenübersteht. Sollte Greer als Handelsbeauftragter bestätigt werden, wäre er für direkte Verhandlungen mit ausländischen Regierungen über Handelsabkommen und -streitigkeiten sowie für Mitgliedschaften in internationalen Handelsgremien wie der Welthandelsorganisation (WTO) verantwortlich.

Es seien vor allem "starke Persönlichkeiten", "etliche Milliardäre" und es sei wahrscheinlich, dass sie nicht immer "einer Meinung sein werden", so Heike Slansky, ZDF-Korrespondentin in Washington, zu den Personalien des Trump-Kabinetts.

Hassett soll Steuersenkungen anstoßen

Trump sagte, Hassett werde "eine wichtige Rolle dabei spielen, amerikanischen Familien dabei zu helfen, sich von der Inflation zu erholen, die von der Biden-Regierung ausgelöst wurde", und dass sie gemeinsam die Steuersenkungen von 2017, von denen viele nach 2025 auslaufen, "erneuern und verbessern" würden. Hassett diente in Trumps erster Amtszeit als Vorsitzender des so genannten Council of Economic Advisers. Trump nannte ihn einen "echten Freund".