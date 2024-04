Schweigegeld-Verfahren gegen Trump: Jury steht

Die Jury-Auswahl hatte sich schwierig gestalte t. Zwei Jury-Mitglieder, die am Dienstag bereits eingesetzt worden waren, wurden am Donnerstag wieder freigestellt. Eine Frau hatte Sorge, dass ihre Identität öffentlich werden könnte. Bei einem Mann gab es Zweifel an der Glaubwürdigkeit einiger seiner Aussagen.