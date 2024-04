Weisselberg sagte in dem Prozess aus, er wisse nicht, wie es dazu kam, dass Trumps Penthouse in Manhattan in seinen Finanzberichten mit fast dem Dreifachen seiner tatsächlichen Größe bewertet wurde. Dies hat er Anfang März als Lüge eingestanden. Die Prozessabsprache sieht nicht vor, dass er in Trumps Schweigegeldprozess aussagen muss , der am Montag mit der Auswahl der Geschworenen beginnen soll.