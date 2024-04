Kiritk an Biden: Absagen zu Ramadan-Feier im Weißen Haus

Thaer Ahmad sprach im Weißen Haus sechs Minuten zu Präsident Joe Biden . Er las aus dem Brief eines sechsjährigen Mädchens aus Gaza vor und warnte eindringlich vor einer Invasion Israels in Rafah. "Das wird dort ein Blutbad und ein Massaker", sagte der Arzt, der kürzlich als Freiwilliger Menschen in Gaza behandelt hatte. Dann stand er auf und entschuldigte sich.

Der Präsident zeigte Verständnis für den demonstrativen Auszug Ahmads aus dem Treffen mit Führern der muslimischen Gemeinde in den USA am Dienstag. Doch egal dürfte es Biden nicht gewesen sein. Denn er braucht im November jede Stimme der mehr als 2,5 Millionen Wähler muslimischen Glaubens, die 2020 mit großer Mehrheit für den Amtsinhaber gestimmt hatten.

Unbehagen über Bidens Gaza-Politik

Wie tief deren Unbehagen über Bidens Gaza-Politik ist, zeigte sich bereits bei den Vorwahlen in Michigan , als die "Listen To Michigan"-Kampagne (dt. "Hört auf Michigan") dem Präsidenten mit mehr als 100.000 Enthaltungen einen Denkzettel verpasste.

Kritik: Lieferung von US-Waffen an Israel

Im Wahlkampf der US-Demokraten hat Präsident Biden Unterstützung von Barack Obama und Bill Clinton erhalten. Alle Drei traten gemeinsam in New York bei einer Spendengala auf.

Doch das war nicht das, was die Teilnehmer hören wollten. Edward Ahmed Mitchell von der islamischen Lobbyorganisation Council on American-Islamic Relations (CAIR) kritisiert die nicht an Bedingungen geknüpfte Lieferung von US-Waffen an Israel. Mitchell erklärt: