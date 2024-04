Netanjahus Macht in Israel wankt

"Es ist vorbei für Bibi", ist sich der Politologe Emmanuel Navon sicher. In seinen drei Jahrzehnten an der Macht wurde die politische Karriere des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu schon oft für beendet erklärt. Doch nun scheinen die Tage für "Bibi", wie er in Israel allgemein genannt wird, tatsächlich gezählt. Täglich demonstrieren tausende Menschen in Israel gegen Netanjahus Kriegsführung im Gazastreifen . Der derzeit in Umfragen führende Oppositionspolitiker Benny Gantz fordert mittlerweile offen vorgezogene Neuwahlen . Für die Parlamentswahl müsse "einvernehmlich" ein Datum im September festgelegt werden.