Netanjahu: Kein neues Hamas-Angebot für Geiselabkommen

Seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober greift Israel Ziele im Gazastreifen an. Zuletzt kündigte Israel an, seinen Militäreinsatz auf die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten auszudehnen . Dort haben mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht vor der Offensive gesucht, die einen Großteil des Gazastreifens verwüstet hat.