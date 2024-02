Israel: Auf den Spuren von Hamas-Führer Al-Sinwar

Die israelische Armee hat ein Video veröffentlicht, das den Hamas-Anführer im Gazastreifen , Jihia al-Sinwar, zeigen soll - angeblich auf der Flucht. Es sei von einer Überwachungskamera in einem Tunnel der Hamas aufgenommen worden und stamme aus den Tagen nach dem Großangriff der Islamisten auf Israel, heißt es. Sollte die Aufnahme authentisch sein, wären dies seit Kriegsbeginn die ersten Bilder von Al-Sinwar

Echtheit des Videos nicht bestätigt

Israel sei fest entschlossen die letzten Hamas-Einheiten in Rafah zu zerschlagen, so ZDF-Korrespondent Bewerunge. Bislang gelang der Schutz der Zivilisten dort "nicht ansatzweise". 14.02.2024 | 1:57 min

Die Echtheit des Videos ließ sich nicht unabhängig bestätigen. Unklar ist auch, wo sich der betreffende Tunnel befindet. Das Video zeigt angeblich, wie der Hamas-Kriegsherr mit seinen Angehörigen gerade "fliehe", hieß es. Israel beschuldigt Al-Sinwar, der Drahtzieher des beispiellosen Angriffs der Hamas am 7. Oktober zu sein.

Tresor mit Banknoten in Millionenhöhe

Israels Armee will zudem auf ein Versteck Al-Sinwars gestoßen sein. In dem Tunnelabschnitt unter der seit Wochen umkämpften Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens habe er mit seiner Familie und einigen seiner Kämpfer gelebt, während über ihnen der Krieg tobte, teilte Hagari mit und veröffentlichte dazu ein weiteres kurzes Video von einem Rundgang durch das mutmaßliche Versteck.

Während Israel offenbar eine Offensive im südlichen Gaza vorbereitet, will Ägypten die Grenze verstärken. Einschätzungen aus Tel Aviv und Kairo. 13.02.2024 | 5:30 min

Darin zeigt ein israelischer Soldat einen Raum, in dem Al-Sinwar gewohnt habe, samt einem Tresor voller Banknoten in israelischer und US-Währung in Millionen-Höhe. Die Angaben zum Video ließen sich ebenfalls nicht unabhängig prüfen.