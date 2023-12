Gazastreifen: Schwerste Kämpfe mit Hamas um Chan Junis

Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben die schwersten Kämpfe mit der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas seit Beginn seiner Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Truppen seien in erbitterte Gefechte in Chan Junis verwickelt, teilte das Militär mit.

Kommandeur: Bislang intensivste Kämpfe

Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Teil der Hamas, erklärten, ihre Kämpfer seien an den Gefechten mit israelischen Truppen beteiligt. Am Dienstag seien acht israelische Soldaten getötet oder verletzt worden, zudem seien 24 israelische Militärfahrzeuge zerstört worden.

Verteilung von Hilfsgütern nur noch um Rafah

Wegen der Kampfhandlungen flohen zahlreiche Zivilisten zu Fuß, auf Motorrädern, Karren oder in überladenen Autos vor den Gefechten. Das Gebiet, in dem palästinensische Zivilisten Zuflucht vor den Kämpfen suchen können, schrumpft weiter. Die Lage der Zivilbevölkerung in dem dicht besiedelten Palästinenser-Gebiet ist weiterhin prekär.