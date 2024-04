Columbia University: Protestler besetzen Hamilton Hall

Demonstranten haben die berühmte Hamilton Hall in der Columbia University besetzt. Die Unruhen an der New Yorker Lehranstalt eskalieren immer weiter.

Studierende stellten sich den propalästinensischen Demonstranten entgegen Quelle: dpa

Propalästinensische Demonstranten haben ein Gebäude auf dem Campus der Columbia University in New York besetzt. Die Teilnehmer der Protestaktion verbarrikadierten Eingänge und hängten eine palästinensische Flagge an ein Fenster.

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie sich Demonstranten vor dem Gebäude Hamilton Hall unterhakten und Möbel und Metallabsperrungen zum Gebäude trugen. Auf einer Instagram-Seite der Protestorganisatoren wurden Unterstützer aufgerufen, das Protestlager zu schützen und zur Hamilton Hall zu kommen.

In Folge pro-palästinensischer Proteste hat die Columbia-University in New York damit begonnen, Studierende zu suspendieren. Eine Frist zur Räumung des Protestcamps war abgelaufen 30.04.2024 | 0:15 min

Studierendengruppe: Halle umbenannt

Eine autonome Gruppe habe sich das Gebäude zurückgeholt, schrieb die Gruppe CU Apartheid Divest auf der Plattform X, dem früheren Twitter. Sie bezeichnete das Gebäude als "Hind's Hall, früher bekannt als Hamilton Hall". Es sei umbenannt worden zu Ehren von Hind Radschab, "einer Märtyrerin, die im Alter von sechs Jahren durch den völkermörderischen israelischen Staat ermordet wurde".

Die Demonstranten würden das Gebäude nicht verlassen, bis die Universität den drei Forderungen der CUAD nachgegeben habe: Desinvestition, finanzielle Transparenz und Amnestie.

An US-amerikanischen Universitäten wachsen durch den Gaza-Krieg die Spannungen. Immer wieder gibt es Festnahmen. An der Columbia University in New York bleiben die Unterrichtsräume geschlossen. 24.04.2024 | 2:33 min

Columbia-Universität beschränkt Zugang

Über den Studenten-Radiosender WKCR-FM wurde berichtet, wie die Übernahme des Gebäudes erfolgte. Am Montagnachmittag (Ortszeit) war eine Frist abgelaufen, bis zu der Demonstranten ein Protestlager aus rund 120 Zelten verlassen mussten. Wenn sie das nicht taten, mussten sie damit rechnen, vorübergehend der Universität verwiesen zu werden.

Vertreter der Columbia University reagierten am Dienstag zunächst nicht auf eine Kommentaranfrage per E-Mail. Die Abteilung für öffentliche Sicherheit teilte allerdings mit, der Zugang zum Morningside-Campus in Manhattan sei auf die Studenten der Wohnheime und auf Mitarbeiter beschränkt, die wichtige Dienstleistungen erbringen, wie Essensausgabe und öffentliche Sicherheit. Es gab nur einen Zugang zum und vom Campus.

An der Columbia University haben propalästinensische Studenten ein Protestcamp aufgebaut, auch zu antisemitischen Anfeindungen kommt es – kein Einzelfall an US-Elite-Hochschulen. 23.04.2024 | 1:55 min

Jüdische und propalästinensische Studenten klagen gegen die New Yorker Uni

In einer Sammelklage im Namen jüdischer Studenten wird der Columbia University Vertragsbruch vorgeworfen. Darin hieß es, die Universität habe es versäumt, wie zugesagt ein sicheres Lernumfeld zu schaffen. Außerdem wird die vorübergehende Umstellung auf Online-Seminare angefochten und ein schnelles Gerichtsverfahren angestrebt, um die Columbia zu verpflichten, für die Sicherheit der Studenten zu sorgen.

Eine andere Gruppe, die propalästinensische Studierende vertritt, drängt unterdessen das Büro für Bürgerrechte des US-Bildungsministeriums, die Einhaltung des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 durch die Columbia zu prüfen.

USA: 1.000 Demonstranten festgenommen

In den USA sind bei Protesten gegen den Gaza-Krieg an Universitäten bisher insgesamt 1.000 Menschen festgenommen worden. Die Demonstranten kritisieren finanzielle Beziehungen ihrer Hochschulen zu Israel und bestehen darauf, dass sie ein Recht hätten, ihre Meinung zu äußern.

Jüdische Studentinnen und Studenten beklagten dagegen, dass die Proteste in Antisemitismus umgeschlagen seien. Sie hätten deshalb Angst, den Campus zu betreten.