Besuch in Israel: Blinken will Feuerpause - "und zwar jetzt"

Israels Präsident Herzog sagte nach Angaben seines Büros bei der Zusammenkunft in Tel Aviv, die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas habe gegenwärtig höchste Priorität. Israel hatte einen raschen Beginn der Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens angekündigt, sollte es nicht zu einer Einigung kommen.