Grote bei Lanz: "Wollen das auf unseren Straßen nicht haben"

Während das politische Berlin noch immer über die islamistische Demonstration debattiert, die am 27. April in Hamburg stattgefunden hatte , rufen deren Initiatoren, die islamistische Gruppe "Muslim Interaktiv" , zu einer weiteren Kundgebung am kommenden Samstag auf.

Grote: Neue Auflagen für kommenden Samstag

Am 27. April seien "keine Straftaten begangen" worden, Initiator Raheem Boateng habe sich an "alle Auflagen gehalten". Die Parolen lauteten: "Kalifat ist die Lösung", "Staatsräson tötet", "Gaza hat den Info-Krieg gewonnen". Hamburgs Versammlungsbehörde habe für kommenden Samstag neue Auflagen erteilt, so Grote:

Es sei immer "unsere Aufgabe, unser Selbstverständnis", dass wir "sämtlichen Extremisten, und auch solchen Islamisten, so wenig Raum wie möglich geben, sich irgendwie zu entfalten", so Grote.

Grote: Versammlungsverbot keine politische Entscheidung

Die Rechtslage sei "jedes Mal unterschiedlich", ein Versammlungsverbot eine "rein juristische Prüfung" und "keine politische Entscheidung". In der "unmittelbaren Situation nach dem 7. Oktober, mit all der Emotionalität, mit dem Antisemitismus , mit der Unterstützung der Hamas" habe es eine "starke rechtliche Grundlage" für Hamburgs Versammlungsbehörde gegeben.

Grote: Grundgesetz gestattet Meinungen, die jenes selbst in Frage stellen

Die Frage, "was mich oder Sie anwidert und was uns alle empört", sei nicht der "Maßstab, nach dem wir Versammlungen untersagen können", sagte Grote. "Es gibt Länder, in denen Regierungen entscheiden, welche Versammlungen stattfinden können, welche Gruppieren verboten werden, aber in einem solchen Land leben wir nicht." Und weiter: