Wer steckt hinter der Kalifat-Demo?

Mehr als 1.000 Islamisten demonstrieren

Slogans wie "Deutschland = Wertediktatur" oder "Kalifat ist die Lösung" waren auf einer islamistischen Kundgebung am Samstag in Hamburg zu lesen. Immer wieder waren auch "Allahu Akbar"-Rufe ("Gott ist groß") zu hören. Die Kundgebung wurde von einem Großaufgebot der Polizei gesichert. Zu gewalttätigen Zwischenfällen kam es jedoch nicht.

Verbot von islamistischer Gruppierung gefordert

Bundesinnenministerin Faeser forderte nach der Demonstration eine harte Reaktion des Staates. So eine "Islamisten-Demonstration auf unseren Straßen zu sehen", sei schwer erträglich, so die Ministerin. Es dürfe keine Propaganda (...) und keine Gewaltaufrufe auf deutschen Straßen geben, sagte Faeser im Deutschlandfunk.

Es sei skandalös, dass "in Hamburg schon wieder Hass-Demonstranten für ein Kalifat auf die Straße gehen - trotz vollmundiger Ankündigungen von Innenministerin Faeser, dass so etwas nicht toleriert werde", kritisierte CDU-Generalsekretär Linnemann die Innenministerin.

Die Hamburgische Bürgerschaft hatte es am vergangenen Mittwoch mehrheitlich mit den Stimmen der SPD und Grünen gegen die Stimmen der CDU und AfD abgelehnt, ein Verbotsverfahren gegen die Gruppierung anzustrengen, da sie schon im Blick der Verfassungsbehörden seien. Die CDU-Fraktion fordert nun eine Sondersitzung des Innenausschusses.

Meinungsäußerung vom Grundgesetz gedeckt

Der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel sagte im ZDF-"Morgenmagazin", dass aus juristischer Sicht ein Verbot der Demonstration nicht möglich gewesen sei. Das Grundgesetz lasse auch extremistische Meinungsäußerungen zu. Allerdings stelle sich die Frage, ob zu gegebener Zeit nicht ein Verbot von "Muslim Interaktiv" in Betracht zu ziehen sei. Nach der Demonstration solle nun die Staatsanwaltschaft tätig werden. Die einzelnen Parolen und Transparente würden von ihr auf strafrechtliche Relevanz überprüft.

Wer sind die Mitglieder von "Muslim Interaktiv"?

"Muslim Interaktiv" ist eine islamistische Gruppe, die eine ideologische Nähe zur Gruppierung "Hizb ut-Tahrir" aufweist. Diese wurde 2003 in Deutschland verboten. Laut Verfassungsschutz richtet sich die Organisation gegen den Gedanken der Völkerverständigung, befürwortet die Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen, verbreitet Antisemitismus und ruft zur Tötung von Jüdinnen und Juden auf.

Seit langem wird auch ein Verbot von Gruppierungen wie "Muslim Interaktiv" gefordert. Die Bewegung wird von den Verfassungsschutzbehörden in mehreren Bundesländern als gesichert extremistische Bestrebung beobachtet. Die Gruppierung soll Narrative von "Hizb ut-Tahrir" sowie der Forderung eines Kalifats in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und TikTok verbreiten. Auf dem TikTok-Kanal "Muslim Interaktiv" mit über 24.000 Followern findet sich antisemitische Propaganda sowie die Darstellung einer weit verbreiteten Muslimfeindlichkeit des "Westens".

Dem Hamburger Verfassungsschutzbericht 2022 zufolge organisierte die Gruppe unter dem Tenor "Uiguren, Olympiade, China" 2022 eine Kundgebung in Hamburg, auf der propagiert wurde, dass nicht nur in China, sondern auch in Deutschland eine Hetzkampagne gegen Muslime stattfinden würde.